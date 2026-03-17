【ロサンゼルス共同】米メディアは16日、自身の画像が生成人工知能（AI）グロックを使い性的な内容に加工されたとして被害者3人が実業家イーロン・マスク氏率いる開発企業「xAI」に損害賠償を求め提訴したと報じた。