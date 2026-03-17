選抜2026注目の逸材（野手編）選抜の注目投手10人はこちら＞＞第98回選抜高校野球大会（センバツ）には、プロ注目の有望株が多数集結する。「野手編」では、ひと冬越えての進化が楽しみな好素材を10人紹介しよう。投げて最速152キロ、打って高校通算30本塁打超えの山梨学院・菰田陽生photo by Ryuki Matsuhashi菰田陽生（山梨学院３年／投手・一塁手／194センチ・102キロ／右投右打）打撃力も未来への希望が溢れる怪童。グラウ