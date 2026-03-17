デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）。今回は１９日開幕の第９８回選抜高校野球大会に出場する滋賀学園の応援ダンスを取り上げる。ＳＮＳでも話題となった同校の名物。どのように受け継がれているのか、舞台裏に迫った。今年も滋賀学園には強い味方がいる。軽快な吹奏楽の演奏に、元気なかけ声とキレッキレのダンス。選手たちの大きな原動力となって