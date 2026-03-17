NHK Eテレ「ニャンちゅう」シリーズのキャラクター、ニャンちゅうの声などで知られ、筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断されて闘病している声優の津久井教生（64）が、17日までにブログを更新。症状の進行について報告した。津久井は「右手の中指の先が完全に動かなくなりました…」と報告。「ALS（筋萎縮性側索硬化症）は徐々に体が動かなくなる難病なのですが動かなくなり方もばらつきがありどこがどんな感じで動かなくなるの