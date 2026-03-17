5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が17日までに自身のXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催されている米国マイアミ行きの過程を明かした。13日から嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の札幌公演が3日間開催された。その翌日、16日早朝6時34分に定期ポスト「皆ーおはよー」を発射。その後午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポス