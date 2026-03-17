【不意に舞い込んだ契約選手としてのオファー】世界最高峰のバレーボールリーグ、イタリア・セリエAのミラノは、2020−21〜2023−24シーズンに石川祐希が在籍していた。さらに、2023−24シーズンには練習生として麻野堅斗（現・早稲田大学３年）が参加し、2024−25シーズンからは大塚達宣がプレーするなど、日本代表に名を連ねる面々にとって馴染みのあるクラブだ。そして2025−26シーズンは、また新たに日本人選手が加わった