【ミラノの主力選手になって変わった意識】「世界最高峰のバレーボールリーグ」と称されるイタリア・セリエAのミラノで２シーズン目を戦う大塚達宣。自身初の海外挑戦となった2024−25シーズンよりも、今シーズンはスタメンで起用される機会が増えた。ミラノでスタメン起用が増えた大塚「昨シーズンのミラノは、キャリアが豊富なベテラン選手が多かっただけに、自分は『とにかく頑張ってついていこう』という気持ちが強かったです