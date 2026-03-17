政治家や経営者・社長など組織のトップは複雑な事情や思惑が絡み合う状況を課題解決に向けて冷静に判断しなければならない。成人発達学者の加藤洋平さんは「アメリカの著名な発達測定研究機関が歴代大統領の思考の複雑性に関する調査をしたところ、その結果には大きなばらつきがあった」という――。本稿は、中竹竜二・加藤洋平『「人の器」の磨き方リーダーシップ・コーチングと成人発達理論による人間力の変容プロセス』の一部