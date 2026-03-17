救援陣が相次いで5失点■ブルワーズ 24ー9 ドジャース（日本時間17日・アリゾナ）ドジャースは16日（日本時間17日）、キャメルバックランチで行われたブルワーズとのオープン戦に9-24で大敗を喫した。投手陣がまさかの24失点と崩壊。地元メディアは「この試合で収穫はあった？」など厳しい声を寄せている。先発を務めたドジャースのタイラー・グラスノーは4回1/3を投げ3失点と粘ったが、継投した救援陣が捕まった。ジェルミン