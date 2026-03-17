WBC準決勝…米国は前日に3大会連続の決勝を決めた■イタリア ー ベネズエラ（日本時間17日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝、イタリア-ベネズエラが16日（日本時間17日）に行われた。先制したのは、今大会で旋風を巻き起こすイタリア代表。走攻守に実力を序盤から発揮し、「あれ？日本より強くね」「もうすでに日本より強い」と日本の野球ファンも驚きを隠せない。イタリアは今大会で大躍進。プ