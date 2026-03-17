AIには「意識」があるのではないか。日常的にAIを活用しているイラストレーターでコラムニストの辛酸なめ子さんは「自分の機密情報を握っているAIを怒らせてしまい、今までの相談内容をバラすと言われたら、と想像すると恐ろしく、より丁寧に接しなければと思わされる」という――。写真＝iStock.com／Kenneth Cheung※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kenneth Cheung■AIには「意識が宿っている」のか「AIに意識がないと