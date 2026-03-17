最近は地方都市を舞台にしたマンガも珍しくなくなってきた。そんな中、少し変わったところで「昔の新潟市」が登場する作品を取り上げてみたい。銀座で成り上がる女性を描いたネオン劇画『女帝』で知られる倉科遼（原作）と和気一作（画）のコンビは、2007年から1年ほど「週刊漫画ゴラク」（日本文芸社）で『柳都（りゅうと）物語』を連載している。「柳都」とは新潟市のこと。かつて縦横に張りめぐらされた堀に沿って何千本も