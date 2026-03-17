三代にわたる警察署長が長年の事件を解決するスチュアート・ウッズの『警察署長』、祖父、父、孫の三代の警察官の捜査を描く佐々木譲の『警官の血』など、警察小説と大河小説は相性がいい。事件の調査が長期化すればするほど物語性が増して面白くなる。捜査の停滞こそが実は小説としての厚み（人物像とドラマ性）を生み出すからだ。『百年の時効』は昭和四十九年（一九七四年）に起きた「佃島一家四人殺傷事件」を平成、令和の