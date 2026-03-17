BTSが、5thフルアルバム『ARIRANG』の誕生過程を収めたドキュメンタリーの予告編を公開し、全世界のファンの胸を打った。BTSは3月17日午前、公式SNSを通じてドキュメンタリー映画『BTS：THE RETURN』のトレーラー映像を公開した。【写真】BTS・JIMIN、カムバック控え練習室SHOT公開！今回の映像は、BTSの過去と現在、そして未来を貫く叙事を描き出し、カムバックに対する期待感を最高潮に引き上げた。公開されたトレーラーは、これ