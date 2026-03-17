King Gnuがアジアツアーの一環として、韓国・ソウルの屋内最大級会場「KSPO DOME（オリンピック体操競技場）」にて単独公演を開催する。ソウル公演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026 in Seoul」は、2026年6月20日・21日の2日間にわたって開催される。【写真】韓国アイドルの“足元”にKing Gnu常田が反応？今回のツアーは、日本を含むアジア全15都市を巡るバンド史上最大規模のツアーとなっており、各地での熱狂が期待される。King Gnu