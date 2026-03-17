気になる女性をデートに誘ったものの、うまくはぐらかされた経験のある男性は多いと思います。たまたまタイミングが悪かったのか、それともやんわり断わっているのかわからない…。そんな女性の本音を探るべく、『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた「男性に察してほしい『遠まわしに誘いを断っている一言』」をご紹介します！【１】「しつこい男ってホント嫌だよねえ」デートに誘ったあとの雑談で、女性の口からこの言葉が飛び出