◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが得意の一発攻勢を見せた。豪快な一撃だった。２点を追う４回１死。Ｅ・スアレス（レッズ）は１ストライクからノラの変化球を捉えた。打球は左翼席へ。反撃のソロが飛び出し、場内はお祭り騒ぎとなった。ベネズエラは１次ラウンドを２位で突破し、準々決勝では前回王者の日本に勝利。３本のアーチなどで侍投手陣を粉砕