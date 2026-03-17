元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が女優の山本舞香とのショットを公開した。１７日までに自身のＳＮＳを更新した板野は、インスタグラムに「ＭＡＱＵＩＡ山本舞香ちゃんと美活について語ってますどの２人がすき？」とつづり、雑誌撮影のオフショットをアップ。お互いに白い衣装姿で身を寄せ合い笑顔のショットやイチゴを頬張る姿などを披露した。この投稿にファンからは「笑い合ってる仲良しな２人が可愛すぎます」「こ