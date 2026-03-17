生ドーナツ専門店「we♡donut（WeLoveDonut /ウィーラブドーナツ）」から、カレー好きにもたまらない新メニュー「シン・マジカレードーナツ」が登場します。2026年3月16日（月）より販売スタート。カレー専門店「MAJI CURRY」とのコラボレーションで誕生した注目メニューで、日本テレビ「境界線～ライバルはお隣さん～」のカレーパン対