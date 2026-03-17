米アカデミー賞で助演男優賞を受賞した米俳優のショーン・ペンさんが１６日、ウクライナを訪問し、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領と面会した。米ロサンゼルスで１５日に行われた授賞式を欠席しており、所在に注目が集まっていた。ペンさんは、２０２２年のロシアによる侵略開始以降、ウクライナを繰り返し訪問するなどして同国への連帯を表明し続けている。ゼレンスキー氏は１６日、大統領執務室で面会する写真をＳＮＳ