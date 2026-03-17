女優の中村ゆり（44）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、かつてアイドルユニット「YURIMARI」として共に活躍したMARIことタレントで実業家のmari（44）との2ショットを披露した。「Birthday MISIA！！」と書き出すと、コンサート会場でペンライトを手にした自身とmariの2ショットをアップ。自身の44歳誕生日だった15日に神奈川・横浜アリーナで行われたMISIAのコンサートを訪れたとみられ、「最高の時間。MISIAさん