アメリカのトランプ大統領は、今月31日から予定していた中国への訪問について、1か月程度の延期を中国側に要請したと表明しました。アメリカトランプ大統領「イランとの戦闘のため、ワシントンに残りたいと思っている。ここにいなければならないと感じたので、訪中の1か月ほどの延期を要請した」トランプ大統領は今月31日から中国を訪問し、北京で習近平国家主席と首脳会談する予定でした。前日の「フィナンシャル・タイムズ」の