俳優の谷原章介が、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に17日、出演。石油価格の急騰に伴う物価の値上げを心配した。番組の特集を見ながら、スペシャルキャスターで俳優の武田鉄矢が1970年代のオイルショックについて「銀座が真っ暗になった」などと触れ始め、「中東情勢はやっかいですね。われわれ日本人にとりまして」と語った後だった。70年代のオイルショック当時、トイレットペーパ