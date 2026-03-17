人生で一番大きい買い物とも言われるのが住宅の購入。自分の家が手に入るという満足感、充実した設備など賃貸にはない魅力がたくさんありますが、結果として「悲しい買物」になるケースもあるようで……見ていきましょう。終の棲家として買ったマンションに満足していたが…「マンションを買ったときは、本当に“いい買い物をした”と思っていたんです」そう話すのは、神奈川県で暮らす会社員の中村直人さん（仮名・51歳）。3年ほ