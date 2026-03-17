女優・モデルの月野有菜さん（23）がインスタグラムを更新。マイナス20度の極寒フィンランドでカチカチに髪を凍らせた近影をアップしている。【連続写真】「スネ夫」「ゴンさんみたい」ロングヘアをカチカチに凍らせた月野有菜さん月野さんは、「フィンランドで絶対やりたかったやつ！」「髪凍らせてみたよ」と動画をアップ。動画では−20℃の環境下で濡らしたロングヘアがカチカチに凍りつき、リーゼントのような前に突き出した髪