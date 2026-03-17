クロスオーバーワゴンの復活に期待する声もスバルは、新型ステーションワゴンSUV「TRAILSEEKER（トレイルシーカー）」を2026年4月9日に正式発表すると明らかにしました。同日より受注が開始される予定です。【画像】超カッコいい！ これがまもなく正式発表のスバル「新型“ステーションワゴン”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）2025年4月の「ニューヨーク国際オートショー」で世界初公開され、10月には「ジャパンモビリテ