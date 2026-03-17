私はミエ（20代）。私は韓国と言えばキムチのイメージがありました。韓国のお土産はなにが欲しいか聞かれたら「キムチ！」と答えます。だから職場のみんなもそうだと思ったのです。1人1個のキムチはかさばるし、お金もかかるからムリだけど、お得パックを4等分すればいいかな、と考えました。でも実際は、誰もお土産のキムチを受け取ってくれなかったのです。それどころかマナー違反を指摘されました。私はショックと怒りを感じて