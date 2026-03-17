自分がいちばん苦しかった時期に、そっと手を差し伸べてくれた人がいたら。そのおかげで今の自分や子どもの生活があるとしたら。それは一生忘れることのできない恩のはずです。しかし月日が流れて自分が幸せを手にしたとき、その過去を「なかったこと」にしたくなる瞬間があるのかもしれません。『別れて6年になる元彼から、交際当時の支援金170万円を返してほしいと連絡がありました』離婚直後で困窮していた時期がある投稿者さん