＜ザ・プレーヤーズ選手権最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞【画像】ヤングの使用ギアをズームアップ！第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会の最終日は、3位から出たキャメロン・ヤング（米国）が「68」をマーク。トータル13アンダーで米ツアー通算2勝目を挙げた。契約を結ぶ米国アクシネット社がその勝利を称え、彼の使用ギア詳細をレポートす