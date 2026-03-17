5月の端午の節句を前に、東京都台東区の人形メーカー「久月」は17日、2026年に活躍が期待される人物をモデルにした五月人形「今年の期待大将」を公開した。大谷翔平選手（ドジャース）ら5人の米大リーガーの他、高市早苗首相や小泉進次郎防衛相も選んだ。人形はよろいをまとい、大谷選手は左腕を伸ばして右の小脇にバットを抱えている。他は、山本由伸選手（ドジャース）、村上宗隆選手（ホワイトソックス）、岡本和真選手（ブ