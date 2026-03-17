兵庫県の斎藤元彦知事が、今年３月末に任期を迎える服部洋平副知事（６３）の後任と、空席となっている２人目の副知事に、部長２人を起用する意向を固めたことがわかった。斎藤氏ら県幹部が１７日、県議会の主要会派に伝えた。県は開会中の県議会に人事案を提案する方針。副知事に起用されるのは、守本豊・企画部長と守本真一・農林水産部長。県では、斎藤氏の内部告発問題を受けて２０２４年７月に片山安孝前副知事が辞職し