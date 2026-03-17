女優泉ピン子（78）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。1億円のマンションをキャッシュで購入した理由を明かした。ピン子は10年に静岡県熱海市に移住。熱海生活について「冗談じゃない、あんなところねえ」としつつ、都内から引っ越した経緯について「橋田寿賀子が越してこいって言うから越したけど」と脚本家橋田寿賀子さんの誘いがあったと語った。当時、仕事で米・アリゾナ州のモーテルに滞