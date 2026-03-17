現代社会において「休養」の質が問われている。そうした中、着るだけで疲労回復を促すと謳う「リカバリーウェア」の市場が空前の盛り上がりを見せている。 かつてはアスリート向けの特殊な製品という位置づけだったが、いまや大手アパレルやホームセンターまでもが参入し、2030年には数千億円から、広義のリカバリー市場を含めれば十数兆円規模にまで成長するとの予測も出ている。 一方、急速な