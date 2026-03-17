発達障害と診断される人は年間約50万人！？急激に増加する要因が未だ見当たらない理由 発達障害は急速に増加中！ 発達障害が広く認知されるようになった背景には、発達障害と診断される人が増えてきたという事実もあります。厚生労働省が平成28年に行った「平成28年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」では、発達障害と診断された人は推計で48万1000人にのぼり、約250人にひとりの割合となってい