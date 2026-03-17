認知症の人はどうして覚えられない？覚えたい情報をキャッチできない注意力のフィルターが粗くなった世界 ○エピソード 母に、近くのスーパーで買い物を頼んでいます。買う物をメモに書いて行ってもらうのですが、毎回まったく違う物を買ってきてしまいます。 【あるある行動】頼んだ物と全く違う物を買ってくる 認知症になると、目や耳などで情報を得ても、情報を取捨選択する「注意力のフィルタ