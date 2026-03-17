子どもの敏感期とは？いつ始める？どう接するべき？ いつ始める？まだ間に合う？「敏感期」とは 敏感期はこんなにすごい！ モンテッソーリ教育のカギとなるのが「敏感期」です。これは、0～6歳の子どもが特定のことに対して感受性がとても高くなる時期のこと。たとえば言語の敏感期にある子どもは、お母さんのおなかにいる頃から言語を聞いて吸収し、たった2年ほどで日本語を理解して話せるようになります。このよ