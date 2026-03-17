明日18日(水)から19日(木)にかけては低気圧や前線の影響で、西から雨の範囲が広がるでしょう。局地的には雷を伴って雨脚が強まりそうです。北日本では雪になる所もあるでしょう。18日西日本の太平洋側を中心に雨脚強まる明日18日(水)は、前線上に発生する低気圧が西日本に進むため、西から雨の範囲が広がるでしょう。本降りになる所が多く、落雷や突風にもご注意ください。九州は朝から広く雨で、四国や中国地方、近畿も昼頃には