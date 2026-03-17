ＮＹ原油先物96ドル台に上昇トランプ呼びかけも各国消極的 東京時間09:51現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝96.11（+2.61+2.79%） NY原油先物は上げ幅を拡大、1バレル＝96ドル台に乗せている。原油先物に連動し米株先物は下げ拡大、ダウは100ドル超下げている。 トランプ米大統領のホルムズ海峡巡る支援要請も、各国は消極的。豪州やカナダ、独は派遣の計画はないと否定。中国は現時