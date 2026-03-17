◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本が敗れたべネズエラと“エスプレッソ軍団”の対決は２回、イタリアが意外な形で先制した。１死からデゼンゾ（アストロズ）が中前打で出塁し、カグリオン（ロイヤルズ）とフィッシャー（ブルワーズ傘下）がともに四球で満塁。続くドラシオ（ダイヤモンドバックス）も押し出しとなる四球を選ぶと、気合の表情で自軍ベンチへ向けほ