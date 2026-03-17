慶応義塾の清家篤元塾長政府は17日、給付付き税額控除や消費税減税について超党派で話し合う「社会保障国民会議」に設ける有識者会議の座長に、慶応義塾の清家篤元塾長を起用すると発表した。清家氏を含め、経済界の代表や地方首長ら計12人が参加する。高市政権が目指す2年間限定の飲食料品の消費税ゼロをはじめ、減税を巡る制度設計に向けた課題などを議論する。社会保障国民会議は今後議論を進め、夏前の中間とりまとめを目