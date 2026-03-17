瀬戸内海に春の訪れを告げるイカナゴの稚魚「シンコ」漁が17日、播磨灘で解禁され、銀色に輝くシンコが兵庫県内の漁港に水揚げされた。甘辛く煮た「くぎ煮」で知られるが、近年は漁獲量が激減。大阪湾では3年連続の休漁が決まっている。17日は兵庫県明石市の林崎漁港などから漁船が出発。午前中に帰港した漁船から、次々と水揚げされた。関係者が協議し、漁を今後も継続するかどうか判断する見通し。兵庫県内の漁獲量は数万