「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表−ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）イタリア代表が二回に先制点をあげた。タイムリーはなくとも泥くさく得点をもぎ取り、試合の主導権を引き寄せた。今大会、快進撃を続けるエスプレッソ軍団。１死から中前打で出塁すると、ここから３連続四球で押し出しの１点を奪った。スタンドからはベネズエラファンの強烈な声援が飛ぶ中、冷静にボールを見極めてドラツィオが押し出し四球を選んだ。