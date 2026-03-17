きょう未明、青森県三沢市の沖合で貨物船と漁船が衝突し、転覆した漁船の乗組員4人が意識不明の重体となっています。きょう午前1時15分ごろ、青森県三沢市の北東およそ20キロ沖合で漁船・第六十五興富丸と貨物船・末広丸が衝突し、興富丸が転覆したと海上保安本部へ通報が入りました。興富丸は沈没したとみられ、乗組員13人のうち4人の行方が一時、分からなくなり、午前7時ごろまでに順次、救助されましたが、いずれも意識はないと