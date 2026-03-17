3月17日 発売 【「ギベットルーム」1巻】 価格：858円 【「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」1巻】 価格：858円 「ギベットルーム」第1巻書影 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「ギベットルーム」のコミックス1巻および、「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」のコミックス1巻を3月17日に発売する。価格は各858