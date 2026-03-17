2026年3月19日、横浜・関内のシンボルだった旧横浜市庁舎跡地周辺が、大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」として生まれ変わります。その核となるのが、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」。横浜スタジアム（ハマスタ）至近という最高の立地に誕生したこの施設は、約18メートルの巨大ビジョンによる圧倒的な没入感、球団直営ダイナーの限定グルメ、そして球団史上最大級のグッズショ