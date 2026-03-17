テスホールディングスが急伸し、昨年来高値を更新した。同社は１６日の取引終了後、子会社のテス・エンジニアリングがＳｕｓｔｅｃｈ（東京都港区）とともに、再生可能エネルギーで発電した電力を電気事業者が一定価格で一定期間買い取る既存のＦＩＴ制度を活用した発電所を「ＦＩＰ制度」に転換し、蓄電池を併設することで収益を向上させる「ＦＩＰ転換×蓄電池併設モデル」で協業を開始すると発表。これを材料視し