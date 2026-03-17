ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託といった原油ＥＴＦが安い。１６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前週末比５．２１ドル安の１バレル＝９３．５０ドルと下落した。複数のタンカーがホルムズ海峡を通過しているとのメディア報道が伝わり、