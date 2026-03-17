パワーエックスは上昇一服。東京証券取引所が１７日から、同社株の信用取引による新規の売り付けと買い付けにかかる委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）にすると発表した。これによって個人投資家からの資金流入が細るとの見方から売りが出ており、直近までの好決算を背景とした株高基調にブレーキがかかる格好となっている。 なお、日本証券金融も同日以降、貸借取引自己取引分と非清算参加者ごと