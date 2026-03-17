オプロが大幅続伸となっている。同社は１６日取引終了後、４万株（自己株式を除く発行済み株式数の１．７２％）、１億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表。これによる需給改善などが期待されているようだ。 取得の目的は、株主への利益還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策の遂行や取締役・従業員へのインセンティブ・プランなどへの活用を可能にするため。取得期間はきょうから７