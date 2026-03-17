ホーチキは３日続伸。昨年来高値を更新した。１６日取引終了後、２６年３月期の期末配当予想を４０円から８０円に増額修正すると発表した。中間配当４０円とあわせ、年１２０円（前期８０円）となる見通し。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS